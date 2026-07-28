Nelle ultime ore di calciomercato è emerso un interesse da parte del Cesena per il giovane difensore granata Mattia Pellini

Dopo gli acquisti di Comert e Comuzzo e il prestito di Dellavalle, il Torino ha un’altra situazione da monitorare. Secondo l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Cesena starebbe pensando al giovane difensore del Torino Mattia Pellini. La formula sarebbe quella del prestito, così come fatto gli anni scorsi con altri giocatori, uno tra tutti Cacciamani. L’obiettivo è quello di farlo crescere in un campionato minore permettendoli di accumulare esperienza sufficiente per poter competere ad alti livelli.