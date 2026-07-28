Calciomercato Torino / Abate studia la rosa a disposizione e serve un centrocampista: il nome di Jakic dell’Augsburg attira

Torino attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita non solo in difesa, dove si attende l’ufficialità degli ultimi due acquisti. I granata hanno terminato il ritiro di Pinzolo e le amichevoli hanno evidenziato limiti nella rosa a disposizione di Abate. Petrachi è al lavoro per trovare i giusti colpi in entrata, consapevole che come sempre il budget messo a disposizione da Cairo non è da salto di qualità. Anche in mezzo al campo, serve un centrocampista. Il Torino ne prenderà almeno uno, poi dipende dalle uscite ma qualcosa si sta muovendo.

La situazione in mezzo al campo

Situazione non delle più floride in mezzo al campo. Abate con il 3-4-2-1 ha bisogno di due centrocampisti. Casadei sarà un trequartista, può giocare anche in mezzo ma giustamente è meglio metterlo il più vicino possibile alla porta avversaria. Anjorin è infortunato e al Torino è sempre stato un fantasma da quando è arrivato. Ilic è in uscita. Si attendono offerte per lui. Rimangono quindi Ilkhan, Gineitis e Luongo. Ilkhan al momento è ai box ma è al centro del progetto, così come Gineitis che sta bene ma potrebbe ricevere offerte. Luongo ha impressionato per carattere e personalità ma è un classe 2008. Urge quindi un centrocampista tecnico e di regia.

Jakic: contatti in corso

Occhi del Torino che sono piombati su Kristijan Jakic dell’Augsburg. Profilo molto interessante e internazionale. Esploso con la Dinamo Zagabria, si è poi trasferito in Bundesliga, prima all’Eintracht Francoforte e poi appunto all’Augsburg. Classe 1997, ha anche disputato il Mondiale con la sua Croazia. Giovane, pronto ed esperto: fa al caso del Toro. Vuole cambiare aria e la Serie A lo aspetta. Contatti in corso e situazione da seguire. Jakic è un mediano puro, un centrocampista non offensivo ma che può far girare la squadra.