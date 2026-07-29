L’attaccante granata è stato uno degli osservati speciali di Abate, che sta pensando a come collocarlo nel suo 3-4-2-1

Alieu Njie è uno dei nomi più attenzionati dal Torino durante questa sessione di mercato, dato che il classe 2005 è seguito da diversi club, con i granata che però al momento hanno alzato il muro. Il Torino vorrebbe infatti valorizzare il suo giovane, che nelle ultime stagioni non trovato molto spazio. Ora, vista la concorrenza in attacco e sulla trequarti, Abate sta valutando dove schierare Njie, con il possibile addio che resta sullo sfondo, qualora arrivasse la giusta offerta.

La nuova idea di Abate

Vista la concorrenza, soprattutto sulla trequarti, con Vlasic, Oristanio e Casadei, Abate pensa ad una nuova collocazione per il classe 2005. Complice anche l’assenza di esterni, nell’ultima amichevole è stato provato a tutta fascia, nonostante non fosse il suo ruolo naturale. Il ragazzo, che ha voglia di giocare e mostrare le sue qualità, non ha offerto una brutta prestazione. Ovviamente dovrà migliorare nella fase difensiva, ma la scelta di Abate è un segnale importante: il Toro punta su Njie e vuole farlo crescere. Nelle ultime uscite prima dell’inizio ufficiale della stagione, lo svedese potrebbe avere altre occasioni, con Abate che valuterà dove schierarlo all’interno del suo 3-4-2-1.

L’Anderlecht rimane una possibilità

Il Torino, nonostante sembri intenzionato a non cedere Njie, dovrà fare i conti con il mercato, soprattutto con l’Anderlecht, particolarmente interessato al gioiellino granata. Il club belga aveva già fatto alcune offerte per Njie, tra cui l’ultima che era stata di circa 10 milioni, rispedita al mittente dal Toro. I granata infatti, penserebbero alla cessione solamente nel caso in cui arrivasse un’offerta intorno ai 15 milioni, di fronte alla quale al muro del Toro potrebbe cedere. Nonostante il poco spazio concesso al Torino, quegli eventuali 15 milioni sarebbero fondamentali per il Toro, con i granata che si assicurerebbero un’importante plusvalenza sullo svedese.