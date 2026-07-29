Nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Torino dopo la pausa concessa dal tecnico al termine del ritiro di Pinzolo

Il Torino di Abate, dopo i 3 giorni di riposo concessi dal tecnico, ts ritroverà al Fila nel pomeriggio dove riprenderà gli allenamenti. La novità è quella di Nikola Vlasic, il centrocampista granata è tornato dopo l’esperienza al Mondiale e le vacanze successive e sarà presente all’allenamento insieme al gruppo, dopo essersi allenato in solitaria lunedì e martedì. A questa si aggiungono anche quelle legate a Comert, già a Torino da ieri, e Comuzzo, i due nuovi difensori del Torino, che conosceranno il loro nuovo tecnico e i loro nuovi compagni dopo aver svolto e superato le visite mediche.