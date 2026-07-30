In questo pre campionato il centrocampista classe 2003 è sempre stato utilizzato come trequartista da Abate. Ora, si cerca l’intesa col Croato

Dopo aver dato prova delle sue spiccate doti in zona offensiva, che nella stagione passata gli hanno permesso di siglare 7 gol in stagione, Casadei verrà finalmente impiegato sulla trequarti. Infatti, durante il ritiro di Pinzolo l’ex Chelsea è stato sempre utilizzato da Abate come trequartista sia per una questione numerica e sia per una precisa volontà del tecnico, intenzionato a sfruttare le sue qualità in area di rigore.

Casadei a lavoro con Vlasic per trovare l’intesa

Dopo una stagione e mezzo come centrocampista, per Casadei è tempo di un cambiamento necessario per la sua carriera. Le sue doti in zona offensiva non sono più un mistero e, ora, è necessario Sfruttarle al meglio abbinandole al suo nuovo compagno di reparto: Nikola Vlasic. Il croato, tornato in questi giorni dalle vacanze post Mondiale, ha ripreso a lavorare per recuperare la forma e tornare a disposizione quanto prima. Dunque, nonostante il 10 granata, non avendo trascorso il ritiro con i compagni, debba svolgere lavori personalizzati ci sarà comunque modo per entrambi di affinare l’intesa e per Casadei di recepire i meccanismi di questo ruolo, già interpretato in passato prima in nazionale e poi in Inghilterra.

La trequarti è al completo

Con il ritorno di Vlasic, la trequarti è l’unico reparto, insieme all’attacco, ad avere un numero sufficiente di interpreti. L’arrivo di Oristanio, l’opzione Njie ed, eventualmente, l’utilizzo di Adams come seconda punta permettono ad Abate di avere più scelte per il proprio attacco. Dunque, vista l’affluenza di giocatori nel suo ruolo, Casadei dovrà lavorare duro per meritarsi il posto ma quanto mostrato fino ad adesso, negli allenamenti e in queste prime uscite stagionali, lascia pensare a qualcosa di buono.