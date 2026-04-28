L’esterno austriaco è tornato a giocare titolare dopo più di un mese dall’ultima volta: prestazione opaca con tante imprecisioni

D’Aversa contro l’Inter ha voluto ridare fiducia a giocatori che nelle ultime settimane hanno trovato poco spazio in campo.

Sia Ilkhan che Lazaro sono tornati titolari dopo più di un mese dall’ultima volta, ma mentre il primo si è distinto come uno dei migliori in campo, l’austriaco ha invece collezionato l’ennesima prestazione non brillante. Schierato per sostituire Pedersen, Lazaro non è riuscito a spingere in fase offensiva sulla sua corsia, ne tanto meno a ricoprire in fase difensiva in occasione del primo gol dell’Inter, nato dai piedi di Di Marco, lo stesso che agiva sulla sua fascia.

Ritorno da titolare con D’Aversa

Tornare a competere sul campo dopo settimane trascorse in panchina è un compito sempre arduo, ma se si aggiunge come contropartita la presenta di un avversario competitivo e motivato a vincere il campionato, la combinazione risulta decisamente proibitiva. Nonostante le difficoltà, ci si poteva aspettare di più da Lazaro, che dopo aver ritrovato spazio in campo avrebbe dovuto tentare di rendersi protagonista in positivo, invece che terminare un’altra partita al di sotto delle aspettative. Con D’Aversa, il classe 1996 ha assistito a un progressivo ridimensionamento in campo, passando dall’essere titolare con Baroni, ad aver preso parte solo a 4 partite sotto la direzione del nuovo tecnico.

Finale di stagione difficile

Al Torino mancano ormai quattro giornate prima di concludere il campionato e, salvo clamorosi colpi di scena, le prossime partite rappresenteranno con ogni probabilità le ultime di Lazaro con la maglia granata. L’esterno di centrocampo, infatti, è in scadenza di contratto a giugno e, alla luce del rendimento non particolarmente brillante offerto nel corso di questa stagione, appare difficile che il club possa decidere di puntare ancora su di lui rinnovando l’accordo.

Valentino Lazaro of Torino FC



