Il centrocampista granata sta trovando sempre piÃ¹ spazio in campo: in caso di conferma dell’allenatore potrebbe ritagliarsi piÃ¹ opportunitÃ

D’Aversa dal suo arrivo ha ridisegnato le gerarchie del Torino, definendo con precisione i titolari di riferimento e i giocatori destinati a dare il loro contributo a partita in corso.

Anjorin rientra in quest’ultima categoria, e nelle ultime settimane, il suo minutaggio sta gradualmente aumentando. Il neo tecnico granata Ã¨ arrivato sulla panchina del Torino conoscendo giÃ diversi giocatori come Ismajli, Marianucci e Anjorin: personaggi con cui ha giÃ lavorato in passato nella sua esperienza all’Empoli. Dopo aver confermato l’albanese come riferimento inamovibile della rosa, D’Aversa sta ora dando piÃ¹ spazio al difensore e al centrocampista, che nelle ultime uscite ha quasi sempre dato il suo contributo.

Minuti preziosi dopo un inizio difficile

Il capitolo di Anjorin al Torino non Ã¨ certo iniziato in maniera indimenticabile, dal momento che il giocatore Ã¨ stato a lungo costretto a saltare diverse gare di campionato per infortuni fisici. Tuttavia, dall’arrivo di D’Aversa, l’inglese sembra essere tornato in forma, e nelle ultime settimane ha avuto a disposizione diverse occasioni per fare la differenza. Nei 20 minuti disputati prima contro il Pisa e poi contro la Cremonese, Anjorin ha cercato di inserirsi nella mediana per seguire le indicazioni tattiche dell’ allenatore. Tra le azioni effettuate, la piÃ¹ rilevante Ã¨ stata quella che ha permesso al Torino di recuperare palla nei minuti di recupero per dare il via alla ripartenza che ha portato alla prima conclusione dei granata verso la porta della Cremonese.

Il futuro in granata resta in dubbio

Tuttavia, nonostante un minutaggio crescente, il ruolo di Ajorin nella squadra non puÃ² ancora definirsi sufficiente. L’inglese era arrivato per confermarsi come titolare di riferimento a inizio stagione, ma ad oggi sono ancora minimi i contributi effettivi che Ã¨ riuscito a dare alla squadra. Al termine del campionato il Torino sarÃ verosimilmente costretto a riscattarlo, ma la sua permanenza in granata per la prossima stagione dipenderÃ anche delle prestazioni che fornirÃ nelle ultime giornate.