Torino che non conferma D’Aversa e sta scegliendo il prossimo allenatore: ecco la situazione giunti alla seconda settimana di giugno

Torino che sta scegliendo l’allenatore per la prossima stagione sportiva. Marco Baroni era stato scelto da Vagnati e Cairo: un fallimento. Via prima Vagnati e poi Baroni, con l’arrivo di Petrachi prima e D’Aversa poi. Roberto D’Aversa ha fatto molto bene salvando la squadra ma non è stato confermato. L’idea dei granata è una: prendere un allenatore giovane con cui aprire un nuovo ciclo di crescita. Si pensava di poter chiudere settimana scorsa, ma i tempi dettati dal mercato allenatori possono cambiare e adesso siamo giunti alle seconda settimana di giugno. Ecco la situazione, in fase di stallo.

Aquilani al Sassuolo e Abate in attesa

Torino che ha parlato con un incontro prima con Ignazio Abate, reduce dai playoff in Serie B con la Juve Stabia. Dopodiché con Alberto Aquilani, che ha sfiorato la Serie A con il Catanzaro. Aquilani però ha poi parlato anche con il Sassuolo e ha scelto i neroverdi: non sarà lui il prossimo allenatore del Toro. Abate invece sta riflettendo e sta valutando l’offerta che gli è stata proposta. Torino che non pende dalle sue labbra ma attende una decisione in questi giorni. Rimane lui al momento la prima scelta, dopo che Aquilani si è defilato.

Le alternative

Ma occhio alle alternative. L’idea è quella del giovane allenatore per aprire un ciclo, con due obiettivi come Aquilani (ormai destinato al Sassuolo) e Abate che hanno fatto la gavetta ma che non hanno mai allenato in Serie A. Uno è sfumato, se dovesse sfumare anche l’altro ci sono delle alternative. Con allenatori come Gilardino e Di Francesco non c’è stato al momento nessun colloquio. Attenzione anche a Ivan Juric perché non è da escludere un suo ritorno, in una piazza dove ha fatto bene e dove può rilanciarsi. Tutto si deciderà nei prossimi giorni.