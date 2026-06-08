Torino che non conferma D’Aversa e sta scegliendo il prossimo allenatore: ecco la situazione giunti alla seconda settimana di giugno
Torino che sta scegliendo l’allenatore per la prossima stagione sportiva. Marco Baroni era stato scelto da Vagnati e Cairo: un fallimento. Via prima Vagnati e poi Baroni, con l’arrivo di Petrachi prima e D’Aversa poi. Roberto D’Aversa ha fatto molto bene salvando la squadra ma non è stato confermato. L’idea dei granata è una: prendere un allenatore giovane con cui aprire un nuovo ciclo di crescita. Si pensava di poter chiudere settimana scorsa, ma i tempi dettati dal mercato allenatori possono cambiare e adesso siamo giunti alle seconda settimana di giugno. Ecco la situazione, in fase di stallo.
Aquilani al Sassuolo e Abate in attesa
Torino che ha parlato con un incontro prima con Ignazio Abate, reduce dai playoff in Serie B con la Juve Stabia. Dopodiché con Alberto Aquilani, che ha sfiorato la Serie A con il Catanzaro. Aquilani però ha poi parlato anche con il Sassuolo e ha scelto i neroverdi: non sarà lui il prossimo allenatore del Toro. Abate invece sta riflettendo e sta valutando l’offerta che gli è stata proposta. Torino che non pende dalle sue labbra ma attende una decisione in questi giorni. Rimane lui al momento la prima scelta, dopo che Aquilani si è defilato.
Le alternative
Ma occhio alle alternative. L’idea è quella del giovane allenatore per aprire un ciclo, con due obiettivi come Aquilani (ormai destinato al Sassuolo) e Abate che hanno fatto la gavetta ma che non hanno mai allenato in Serie A. Uno è sfumato, se dovesse sfumare anche l’altro ci sono delle alternative. Con allenatori come Gilardino e Di Francesco non c’è stato al momento nessun colloquio. Attenzione anche a Ivan Juric perché non è da escludere un suo ritorno, in una piazza dove ha fatto bene e dove può rilanciarsi. Tutto si deciderà nei prossimi giorni.
Ciclo con un allenatore che deve pensarci… mah! Almeno D’Aversa e anche Vanoli ci avrebbero allenato volentieri nonostante TDC. Ma TDC vuole essere l’autore dell’ulteriore scempio con cui festeggiare l’inizio del terzo decennio della sua illuminata presidenza. Con un mercato alla bassezza…