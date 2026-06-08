Tanti infortuni e pochi minuti per il centrocampista granata. Troppo fragile, ha faticato quando chiamato in causa

La stagione 2025/26 è ormai giunta al termine anche per il Torino, che quest’anno conclude l’annata con il più classico dei dodicesimi posti e un quarto di finale di Coppa Italia perso con l’Inter. Nel nostro percorso di valutazione dei giocatori granata di questa stagione è arrivato il momento di Tino Anjorin. Il centrocampista è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli nella scorsa sessione estiva di calciomercato, presentandosi subito come un’incognita importante all’interno della rosa granata, soprattutto per via della nota fragilità fisica. Il campionato appena concluso ha purtroppo confermato le aspettative, con Anjorin che non è riuscito a mettere in mostra le proprie qualità, entrando in quella cerchia di acquisti apparentemente scadenti messi a punto da Vagnati nella sua ultima finestra di calciomercato al Toro.

La sua stagione

Dopo qualche breve test nelle prime giornate (Anjorin arrivava da una stagione piena di infortuni) l’anglo-nigeriano torna a farsi male, saltando subito 4 partite per un problema alla schiena. Torna a calcare il campo negli ultimi 11′ del derby d’andata all’Allianz Stadium, alternando da quel momento pochi spezzoni di partita, in cui per altro non brilla, a partite trascorse interamente sulla panchina. Il suo miglior momento coincide con il record di presenze consecutive in stagione arriva tra la 21^ e la 24^ giornata (a cui si aggiunge il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Inter, in cui parte addirittura titolare), con 5 partite consecutive in cui totalizza 149′ minuti totali.

I nuovi problemi fisici

Con il ritorno del dolore alla schiena, il numero 14 perde nuovamente spazio e conclude anzitempo la sua stagione, infortunandosi per via di una contusione all’anca che gli fa perdere le ultime 5 partite di Serie A. Il calciatore rimarrà comunque di proprietà del Torino per via dell’obbligo di riscatto che il Toro sarà costretto ad esercitare, ma per il momento gli unici a beneficiare dell’arrivo dell’ex Empoli sono i medici dell’infermeria granata.

Presenze totali: 17

Assist: 0

Gol: 0

VOTO: 4,5