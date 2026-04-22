E’ stato reso noto l’invito alla partecipazione della commemorazione dei Caduti del Grande Torino al Cimitero Monumentale di Torino

Come ogni anno al Cimitero Monumentale di Torino verranno commemorati i caduti del Grande Torino. Lo ha reso noto questa mattina il Circolo Soci Torino FC che, attraverso un comunicato ufficiale, ha esteso l’invito alla commemorazione dei caduti di Superga presso il cimitero di Torino. Sarà possibile partecipare alla celebrazione, fissata alle 12:00 del 4 maggio 2026, accedendo dall’ingresso situato in via Varano 17/A. Inoltre, la consueta benedizione che, da anni, caratterizza la commemorazione non sarà affidata a Don Robella ma al nuovo Don che presenzierà anche a Superga.