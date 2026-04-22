I granata, con la salvezza acquisita, si preparano a un finale di campionato che rischia di essere analogo al precedente

I granata, reduci dallo scialbo pareggio di cremona, si apprestano a preparare il finale di stagione in una condizione di tranquillità che, però, può giocare a proprio sfavore. Come abbiamo visto alla fine dello scorso campionato, il Torino di Vanoli privo di ogni tipo di stimolo, ma con la salvezza acquisita, ha chiuso la stagione con una serie di risultati deludenti, tra cui 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5. Un epilogo che rischia di ripetersi anche nella fase conclusiva di questo campionato: la salvezza è stata ipotecata e la sua ufficialità dipende solo dall’aritmetica, gli stimoli sono pressoché assenti e l’ambiente attorno alla squadra non è dei migliori. Tutte presupposti che fanno presagire a un finale di stagione perfettamente coerente con il Torino a cui, negli anni, ci siamo tristemente abituati.

Dal pericolo retrocessione alla solita abulica salvezza

Negli anni, il Torino ha cambiato diversi allenatori che hanno dato, chi più chi meno, una propria impronta alla squadra. Eppure, la caratteristica che più ha rappresentato i granata negli ultimi anni è rimasta invariata, la demotivazione. Questa stagione ha permesso ai tifosi del Toro di poter assaggiare due diversi tipi di sensazioni, partendo con quella più angosciante del pericolo della retrocessione e finendo con quella più mediocre, e allo stesso tempo rassicurante, del raggiungimento della salvezza. Dopo la trasferta di Genova, quello che sembrava essere uno spauracchio si è tradotto, infatti, in un concreto pericolo che ha portato all’esonero di Baroni e alla ripresa della squadra grazie all’arrivo D’Aversa. La seconda sensazione, invece, è qualcosa che alberga da tanto, troppo, tempo nei tifosi granata ed è la percezione di apatia, maturata dopo il raggiungimento di un obiettivo (la salvezza) che non li rappresenta, poiché incompatibile con la storia del club.

Dunque, il finale della scorsa stagione rischia di ripetersi, anche, in questa e cercare di trovare stimoli sembra essere un compito sempre più difficile.