Nei precedenti contro i nerazzurri non ha mai segnato: cerca la seconda rete stagionale a una big

Cesare Casadei, dopo un avvio di stagione complicato, è rinato all’inizio del 2026 mettendo a segno 5 gol e ritrovando, soprattutto, la titolarità. L’ex Chelsea si è dimostrato essere più incisivo fuori casa, dove ha siglato 3 reti, rispetto che tra le mura dell’Olimpico dove ha trovato 2 volte la via del gol. Dunque, un pò per la volontà di equilibrare il dato dei gol in casa e in trasferta e un po’ per la voglia di far male a un’altra big, Casadei ha puntato la sua ex squadra, l’Inter, a cui non ha mai segnato.

Da quando D’Aversa siede sulla panchina granata, il centrocampista italiano ha dovuto sudare ogni singolo minuto in campo e dopo aver incisivo contro Napoli e Verona sembra aver conquistato ufficialmente la titolarità.

L’esperienza all’Inter

Il centrocampista granata classe 2003, ha figurato nelle giovanili dell’Inter U19 dal 2019/2020 al 2021/2022 prima di approdare al Chelsea. Durante la sua esperienza in nerazzurro, Casadei ha collezionato 62 presenze e 25 gol in campionato, attirando l’attenzione di diversi club importanti. Ora, il giocatore ritrova l’Inter per la terza volta da quando è al Torino e punta al suo primo gol da ex.

Gli altri ex della gara

Dopo Casadei figurano altri 2 giocatori granata che in passato hanno vestito la maglia nerazzurra. Tra questi c’è Valentino Lazaro, acquistato dall’Inter nel 2019 per una cifra di 22.4 milioni versate nelle casse dell’Hertha Berlino. Il terzino austriaco ha giocato appena 6 gare trovando 1 solo assist, dopodiché è stato più volte rigirato in prestito fino ad approdare a titolo definitivo al Torino nell’estate del 2022. Il secondo è cristiano Biraghi, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha esordito nella stagione 2019/2020 tra i grandi giocando 26 partite e collezionando 2 gol e 6 assist.