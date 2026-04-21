La curva dei tifosi del Torino ha condiviso un nuovo messaggio in vista della prossima sfida di campionato contro l’Inter

La Curva Maratona, dopo il recente comunicato legato al 4 maggio, è tornata a far sentire la propria voce con un nuovo messaggio in vista della prossima sfida di campionato contro l’Inter.

Una partita dal peso specifico rilevante, non solo per il Torino, ma anche per gli equilibri del vertice della Serie A: in caso di risultato favorevole e in concomitanza con altri incastri di classifica, infatti, la formazione nerazzurra potrebbe conquistare matematicamente il titolo con anticipo. Il comunicato condivide che: “La Curva Maratona comunica che, in occasione di Toro-Inter, tutti i tifosi granata sono invitati a ritrovarsi alle ore 12.00 davanti al Filadelfia. Anche se non entreremo allo stadio, vogliamo ribadire con forza che questa città è la nostra e che nessuno può sentirsi a casa propria a Torino”. L’azione dei tifosi vuole infatti essere un chiaro segnale di sostegno alla squadra che cercherà di rimandare i festeggiamenti dell’Inter in caso di vittoria del campionato: “Saranno migliaia i tifosi ospiti presenti, ma Torino resta granata. Per questo è fondamentale esserci, ritrovarsi insieme e far capire che a casa nostra non si viene a festeggiare”.