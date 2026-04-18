Il messaggio della Maratona: “Il 4 maggio deve rimanere solo commemorazione”

Continua la contestazione del tifo organizzato granata nei confronti del presidente Urbano Cairo ma, in vista delle celebrazioni del 4 maggio a Superga, la Maratona ha manifestato il proprio dissenso nei confronti di quanti, nei giorni precedenti, ventilavano l’ipotesi di una contestazione anche in occasione delle commemorazioni di Superga. “La nostra contestazione continua“, si legge nel nuovo messaggio della curva Maratona che, pur chiarendo che non vorrebbero vedere “determinate presenze a Superga“, ci tengono a sottolineare l’importanza della giornata: “è un giorno sacro e non riteniamo che quello sia il luogo e il momento per creare tensioni. Il 4 maggio deve rimanere solo commemorazione, rispetto e identità“.

La Maratona si dissocia, dunque, da quanti avrebbero nei giorni scorsi ipotizzato di continuare la contestazione anche in occasione delle commemorazioni per gli Invincibili: “questa posizione ci porta a non seguire la direzione intrapresa da altri “tifosi”, per coerenza con valori che riteniamo fondamentali e non negoziabili“. Infine, l’invito per tutti in vista del Derby: appuntamento al Filadelfia per “andare verso lo stadio insieme, compatti e uniti“.