Toro.it

I 3 calciatori hanno svolto una parte della seduta d’allenamento individualmente e una insieme ai compagni

Ieri durante il primo allenamento dopo la sconfitta con il Milan, il Cholito, Ilic e Ismajli si sono allenati per una parte della seduta ancora individualmente, per poi aggregarsi con il resto dei compagni. Per Simeone e Ismajli è la prima volta, dai rispettivi infortuni, che effettuano una parte di allenamento in gruppo, cosa che invece Ilic aveva già fatto. Tutti e tre restano comunque in dubbio per la sfida di sabato, ma saranno decisivi i prossimi allenamenti.

Ardian Ismajli

TAG:
home

ultimo aggiornamento: 10-12-2025

Iscriviti
Notificami
1 Commento
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
48 minuti fa

E che gruppo….gli Squallor !

Zapata torna al gol: cosa può cambiare con il ritorno di Simeone

Tra infortuni e Coppa d’Africa è una difesa in piena emergenza