I 3 calciatori hanno svolto una parte della seduta d’allenamento individualmente e una insieme ai compagni

Ieri durante il primo allenamento dopo la sconfitta con il Milan, il Cholito, Ilic e Ismajli si sono allenati per una parte della seduta ancora individualmente, per poi aggregarsi con il resto dei compagni. Per Simeone e Ismajli è la prima volta, dai rispettivi infortuni, che effettuano una parte di allenamento in gruppo, cosa che invece Ilic aveva già fatto. Tutti e tre restano comunque in dubbio per la sfida di sabato, ma saranno decisivi i prossimi allenamenti.