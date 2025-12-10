Baroni e Petrachi per la prima volta da insieme Ds e allenatore, ma da giocatori giocarono insieme nel Lecce

L’arrivo di Petrachi come nuovo direttore tecnico del Torino riunisce due vecchi compagni di squadra. Infatti, il tecnico Marco Baroni ha giocato insieme a Petrachi nel Lecce, squadra della città di provenienza del direttore. I due sono stati compagni di squadra nella stagione 1987-1988, quando la società giallorossa era allenata da Carlo Mazzone.

Baroni ritrova un amico in un momento complicato

Con questo cambio di direttore Baroni ritrova quindi un vecchio compagno di squadra e soprattutto una figura amica, che potrà essere di grande aiuto e supporto per il tecnico fiorentino. La posizione di Baroni per il momento è stata confermata direttamente dal presidente Urbano Cairo, ma non si può negare che la famosa asticella che Baroni avrebbe dovuto alzare con il suo arrivo a Torino si sia invece abbassata, almeno per il momento. Che l’esonero di Vagnati voglia essere da monito nei confronti di Baroni? All’allenatore granata è richiesto un immediato cambio di rotta già da Sabato, quando alle 15:00 il Toro affronterà in casa la Cremonese. Intanto, nella giornata di domani è attesa la presentazione di Gianluca Petrachi come nuovo direttore tecnico.