Il nuovo ds è al Fila insieme al presidente: incontro con la squadra e con Baroni
Di poche ore fa la notizia, ufficiale, della scelta del Torino di esonerare Vagnati e di richiamare dopo sei anni Gianluca Petrachi. Il neo ds, in questo momento, sta incontrando la squadra e Baroni al Filadelfia, insieme al presidente Cairo. Un primo approccio in attesa di entrare più in profondità nelle questioni legate al gruppo, in un momento in cui il Torino è in crisi di risultati.
il nuovo direttore sportivo ha avuto modo di incontrare Baroni (i due in carriera si sono già incrociati) e di avere le prime impressioni sui giocatori, a pochi giorni dalla delicata sfida con la Cremonese.
Petrachi è l’ennesimo fallito. Non lo voleva più nessuno e non lavorava più, quindi si è arruffianato e ha leccato cairo x fare le scarpe a vagnati. Vista la situazione cairo x calmare la piazza o sconfessava la sua scelta e cacciava baroni o trovava il capro, e ha mandato… Leggi il resto »
Petrachi avrà indubbiamente meriti superiori a Vagnati (ci vuole veramente poco), ma mi pare strana la memoria corta che abbiamo. Abbiamo già dimenticato chi ci ha dotato in 9 anni di gente come Rubén Perez, Sanchez Mino, Barreto, Larrondo, Stevanovjc, Verdi 1, Lazarevic, Lyanco frattura al piede etc.?morto un papa… Leggi il resto »
Appena ha visto il materiale pedatorio gli saranno caduti quei tre capelli che ancora albergavano sulla sua testa!!