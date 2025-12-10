Il nuovo ds è al Fila insieme al presidente: incontro con la squadra e con Baroni

Di poche ore fa la notizia, ufficiale, della scelta del Torino di esonerare Vagnati e di richiamare dopo sei anni Gianluca Petrachi. Il neo ds, in questo momento, sta incontrando la squadra e Baroni al Filadelfia, insieme al presidente Cairo. Un primo approccio in attesa di entrare più in profondità nelle questioni legate al gruppo, in un momento in cui il Torino è in crisi di risultati.

il nuovo direttore sportivo ha avuto modo di incontrare Baroni (i due in carriera si sono già incrociati) e di avere le prime impressioni sui giocatori, a pochi giorni dalla delicata sfida con la Cremonese.