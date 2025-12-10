Sui social il presidente Cairo posta una foto col neo ds Petrachi, scelto dopo l’esonero di Vagnati
Una foto dagli uffici milanesi: sui social Cairo ha postato l’immagine che lo ritrae con Gianluca Petrachi, da oggi nuovo ds dei granata a sei anni dalla separazione del 2019. “Bentornato Gianluca”, ha scritto il presidente. Ecco la foto:
