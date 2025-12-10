Toro.it

Sui social il presidente Cairo posta una foto col neo ds Petrachi, scelto dopo l’esonero di Vagnati

Una foto dagli uffici milanesi: sui social Cairo ha postato l’immagine che lo ritrae con Gianluca Petrachi, da oggi nuovo ds dei granata a sei anni dalla separazione del 2019. “Bentornato Gianluca”, ha scritto il presidente. Ecco la foto:

TAG:
ultimo aggiornamento: 11-12-2025

bogaboga77
bogaboga77
1 ora fa

Usato non sicuro, operazione di imbiancatura sepolcro.
Nessun ds valido sarebbe venuto a lavorare con un pagliaccio come te

Last edited 1 ora fa by bogaboga77
PaulinStantun
PaulinStantun
2 ore fa

Ossignur!!! Oggi piuttosto impegnato e distante dalle distrazioni. All’una di notte vedo sta roba… e vedo anche gente contenta!!!! Fatto fuori un incapace per un’altro incapace (la grande carriera dopo il Toro dimostra tutto il valore di questo DS: fatto fuori dopo pochi mesi da tutti quelli – pochi –… Leggi il resto »

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
2 ore fa

Vattene mer.da!

