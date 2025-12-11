Dopo l’addio di Davide Vagnati, esonerato nella giornata di ieri, adesso i suoi fedelissimi arrivati dalla Spal rischiano

Con l’arrivo di Petrachi e l’addio di Vagnati il Torino, e nello specifico il presidente Urbano Cairo, valuteranno numerose altre posizioni all’interno della società. La scelta improvvisa di esonerare Vagnati fa intuire un’immediata necessita di migliorie sul mercato, ma nulla esclude che il nuovo direttore tecnico Petrachi voglia circondarsi di persone a lui più vicine nel corso dei prossimi mesi. Inoltre è da specificare che la maggior parte dei ruoli che più sono a stretto contatto con il ds sono in questo momento occupati dai fedelissimi di Vagnati.

I posti più a rischio

Tra i ruoli che più rischiano di essere sostituiti nei prossimi mesi c’è sicuramente quello del segretario generale, in questo momento occupato da Andrea Bernardelli, arrivato con Vagnati dalla Spal, figura molto vicina al direttore tecnico e bisognerà vedere se Petrachi vorrà affiancarsi una figura nuova. Un altro soggetto a rischio è il team manager Alessandro Andreini, che a differenza di molti team manager non è stato scelto dall’allenatore (come fatto da Juric con Pellegri), ma direttamente dalla società, anche lui rischia molto il posto in vista di giugno. Sarà poi da rivalutare tutto l’operato dell’area scout, dati i numerosi acquisti flop, sia per la prima squadra che per le giovani, visti negli ultimi anni. E tra coloro a rischio c’è anche il dottor Minafra, tornato al Torino in estate dopo i dissidi con con Juric.

Discorso diverso per Moretti e Ludergnani

Non vale lo stesso per Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile della società granata. L’ex Spal vede una situazione sicuramente non positiva per quanto riguarda la squadra Primavera, che sta soffrendo molto in questa stagione, ma dalla sua ha ottimi risultati tra i più giovani negli ultimi anni, tra cui 2 scudetti conquistati la scorsa stagione dall’Under 18 e dall’Under 17, resta comunque da valutare la sua posizione e anche la volontà di Petrachi potrà essere determinante. In quanto a Moretti, il suo futuro è un’incognita: non è un uomo di Vagnati, ma in questi anni è stato il suo braccio destro e hanno lavorato a stretto contratto.