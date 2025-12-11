Intuizioni low cost, un mercato di gennaio efficace: ma il cambio servirà anche per dare una scossa a squadra e allenatore

Cairo torna su Petrachi: è questa la notizia che nella giornata di ieri ha scosso il mondo Torino. A sostituire Vagnati sarà proprio Gianluca Petrachi che già in passato aveva ricoperto questa carica al Toro, più precisamente dal 2009 al 2019. Ma come mai la scelta è caduta su di lui e cosa si aspetta il patron dal ds?

Innanzitutto il presidente del Torino cerca maggior intuizione nelle scelte di mercato, quella che è mancata a Vagnati, sono infatti pochi i giocatori scovati dall’ex dt e la più importante è ferma ai box da 2 anni (Schuurs). Petrachi, nei suoi 10 anni al Toro ha saputo pescare anche nei campionati minori (vedi D’Ambrosio) ma anche all’estero (Maksimovic, Peres, Bremer). Giocatori che hanno poi portato Cairo a plusvalenze di rilievo. Ed è quello che poi è mancato.

Un occhio al mercato di gennaio

Non solo le intuizioni: sicuramente Cairo si aspetta qualcosa anche dal prossimo mercato. Gianluca Petrachi ha già rivoluzionato un Torino in difficoltà, proprio nel 2009, con il suo arrivo al Toro la cosiddetta rivoluzione dei “Peones” diede nuova vita a un Toro in una situazione critica. A questo proposito il direttore salentino calza proprio a pennello, dato che il Toro di Baroni sta attraversando una situazione poco piacevole in campionato, con solo 4 punti sulla zona retrocessione. Tutto fa presumere a un importante intervento sulla squadra fin da gennaio senza obbligare il presidente Cairo ad aprire troppo il portafoglio.

Il cambio di direttore per lanciare un segnale

La scelta di cambiare direttore potrebbe non essere solo una decisione tecnica, presa per sostituire un Vagnati sempre più in difficoltà con una figura esperta come Petrachi, ma anche una sorta di messaggio tra le righe per Baroni e squadra. Per quanto riguarda il mister, anch’esso si trova in una situazione in bilico e necessita di trovare punti e continuità per mantenere la fiducia datagli da Cairo. Per quanto concerne invece la squadra, ogni giocatore ha perso il direttore che l’ha voluto al Toro e quindi non vi è più alcuna sicurezza. Questo, magari, potrà spingere i giocatori granata a dare ancora di più per mostrare di essere tra gli uomini giusti per iniziare la costruzione di questo nuovo ciclo Petrachi.