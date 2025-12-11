La Curva Maratona ha rilasciato un comunicato su Facebook per presentare un volantino di protesta contro la società

Con l’avvicinarsi della sfida tra Torino e Cremonese, la Maratona ha chiamato a raccolta i suoi tifosi tramite un comunicato, dando appuntamento sabato 13 dicembre alle ore 13.00, per ritrovarsi e continuare le ondate di proteste contro la dirigenza: “Tutti i gruppi organizzati, tutti i club e tutti i tifosi sono chiamati a un confronto sotto la CURVA MARATONA. Il popolo granata si ritrova per capire come reagire e continuare a combattere questa presidenza”.