La conferenza stampa del presidente per la presentazione del nuovo dirigente sportivo Gianluca Petrachi

A 24 ore del cambio di ds il presidente Cairo presenta Petrachi che per la seconda volta torna a Torino. “Ci tengo a dire due parole su Vagnati – così comincia il presidente – abbiamo fatto un percorso lungo, all’inizio accidentato perché c’era il Covid quando lui è arrivato, era un momento difficile. Siamo ripartiti col campionato, poi la stagione successiva ce la siamo cavata prima di ripartire con Juric, con campionati di buon livello, due decimi posti e un nono, poi con Vanoli. Un periodo lungo e importante, ho deciso di fare questo cambiamento, ci tenevo a ringraziare Vagnati per il suo impegno, senza lesinare determinazione e voglia di fare. Io per questo lo ringrazio e gli auguro il meglio, è una persona perbene e sono dispiaciuto sia terminato il rapporto. con lui”.

“Con Petrachi ci conosciamo da tempo, abbiamo iniziato quando eravamo in B, abbiamo fatto subito un mercato abbastanza creativo che non ha impedito di portare al Toro un giocatore come D’Ambrosio acquistato dalla Juve Stabia per una cifra piccola, ci ha lasciati per l’Inter ma fu una bella operazione. Poi Garofalo, Pestrin, Barusso, Statella, tanti giocatori giovani che hanno fatto bene, tutto fatto per dare una energia a quel campionato. In quel girone richiamammo Colantuono e facemmo 43 punti recuperando direi molto bene, arrivando quinti, perdemmo purtroppo col Brescia con un gol regolare di Arma, col Var non lo avrebbero annullato. Poi arrivò Ventura e facemmo un buonissimo campionato arrivando col Pescara primi. E poi la Serie A, la cavalcata in Europa League fino a Bilbao. Nel 2019 ci siamo lasciati con Gianluca, non ci siamo parlati per un periodo, i rapporti non c’erano. Poi grazie ad un comune amico, che sapeva quanto ci tenessi, fece un lavoro di mediazione. Così ci vedemmo a Milano e ritornammo mano mano in un rapporto di amicizia crescente. Ho fatto questa premessa, a voi tutte le domande”.

La conferenza stampa

Perché ha deciso per questo cambio?

“Abbiamo fatto un percorso lungo e ho ritenuto di fare questo cambiamento, entrare nelle motivazioni è relativo. C’è un rapporto personale con Davide che rimarrà, ho avuto due ds a lungo, Petrachi e Vagnati, per tre quarti li ho fatti con loro, un periodo lungo, ho scelto così”.