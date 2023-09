Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, durante la presentazione di Sazonov ha fatto il punto sul calciomercato estivo

Davide Vagnati, direttore dell’area tecnica del Torino, al termine della presentazione di Saba Sazonov ha fatto un punto sul calciomercato estivo. Di seguito le sue parole.

Le parole di Davide Vagnati

“Anche quando è venuto per la firma del contratto, Sazonov era vestito così elegante e su questo scherzo con lui. E’ un ragazzo molto intelligente, si è già messo a studiare l’italiano, quando era con la sua nazionale faceva le videochiamate con la nostra professoressa per imparare la lingua. Verso aprile, maggio, suo papà era venuto a Torino per vedere le nostre strutture, abbiamo poi avuto modo di parlarci in videochiamata. Questo per dire che lo seguivamo da tempo, poi è arrivato alla fine per una serie di motivi ma era da un po’ che lo seguivamo”.