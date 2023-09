Juric e Mourinho si sono affrontati quattro volte e il bilancio dice che 3 volte ha vinto il tecnico portoghese e un match è terminato pari

Dopo la vittoria ottenuta contro la Salernitana, il Toro continua la sua marcia di avvicinamento alla partita casalinga contro la Roma. Un altro match che certamente sarà ostico e si preannuncia molto, ma molto combattuto. Dunque domenica sera Ivan Juric si troverà contro José Mourinho, che per il tecnico croato rappresenta una “bestia nera”. Juric ha affrontato per ben quattro volte il collega portoghese e non è mai riuscito a vincere. A questo va aggiunto un altro dato, ovvero che l’allenatore del Toro ha sempre patito un sacco gli scontri contro la Roma. Tutta un’altra storia se si guarda dalla parte opposta. Mourinho infatti ha già battuto Juric tre volte e non ha mai perso contro il Toro. Domenica però sarà tutta un’altra cosa rispetto al passato e potrebbero esserci diverse sorprese. Di sicuro Juric andrà a caccia del primo successo contro il tecnico ex Inter per una soddisfazione personale e per dare continuità al risultato positivo ottenuto contro gli uomini guidati da Paulo Sousa. Juric spera fortemente che anche il pubblico granata possa dare a lui e alla sua squadra una grossa mano per cercare di centrare la vittoria. Quindi anche il popolo granata dovrà fare la sua parte.

Juric-Mourinho: il pareggio tra i due tecnici risale al novembre 2022

La prima volta che Juric e Mourinho si sono affrontati è stato il 28 novembre 2021, quando la Roma dello Specil One ospitava il Toro dell’allenatore ex Hellas Verona. La partita terminò 1-0 in favore dei giallorossi grazie a un gol di Tammy Abraham, messo a segno nella prima frazione di gioco. La seconda volta che i due tecnici si sono scontrati è stato il 20 maggio 2022 e quella partita terminò 0-3 per la Roma. Tammy Abraham mise a segno una doppietta e la rete che chiuse il match fu di Lorenzo Pellegrini. Poi ci sono i due precedenti della scorsa stagione. Il primo a Roma, con la sfida che terminò 1-1 con le reti di Karol Linetty e Nemanja Matic e poi tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino con il risultato di 0-1 in favore della Roma, grazie a un gol di Paulo Dybala. Domenica sera Juric spera che dopo il match a sorridere possa essere lui.