Saba Sazonov, il nuovo volto della difesa del Torino, durante la presentazione si è detto pronto per giocare

C’è un nuovo volto nella difesa del Torino ed è quello di Saba Sazonov. Il giocatore, difensore classe 2002, è arrivato dalla Dinamo Minsk per 2,75 milioni di euro. Il nuovo numero 15 granata si è presentato e si è detto molto contento di essere in granata. Il difensore è stato convocato per le gare contro Genoa e Salernitana, ma non ha ancora avuto modo di esordire in Serie A. C’è grande curiosità di scoprire le sue doti fisiche e tecniche, con il giocatore che può giocare sia al centro che sulla destra in difesa. Queste le sue parole: “Posso giocare sia al centro che a destra, decide il mister. Io sono pronto a mettermi a disposizione in qualsiasi zona del campo”. Dunque per lui è indifferente, ha poi proseguito: “Voglio intanto debuttare e giocare”. La voglia e la determinazione ci sono, tanto che alla domanda se si sentisse pronto a giocare, ha risposto: “Ovviamente sì, anche subito. Se serve mi cambio subito ed entro adesso”.

La situazione in difesa

Al momento, la difesa di ferro del Toro non si tocca: Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Le riserve però scarseggiano, in quanto Djidji e Zima hanno problemi e sono out. Quindi c’è solo il giovane N’Guessan a disposizione, oltre al nuovo arrivato Sazonov. Nelle prossime partite, se Juric avrà bisogno di fare rifiatare Buongiorno o Schuurs, potrebbe decidere di puntare sul georgiano. Sazonov viene da un calcio diverso, ma sta imparando sempre di più, per essere pronto quando verrà scelto.