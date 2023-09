Vagnati ieri ha fatto il punto del calciomercato estivo, parlando anche del rinnovo e del contratto di Ivan Juric

La stagione è ormai iniziata e il calciomercato si è chiuso da più di 20 giorni, ma nella giornata di ieri, dopo la presentazione di Saba Sazonov, il direttore dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati ha incontrato i media e ha fatto un punto sul mercato. Tanti gli argomenti toccati, tra cui anche quello del futuro di Ivan Juric. L’allenatore croato è giunto alla sua terza stagione sulla panchina del Torino e il suo contratto finisce a giugno. L’intenzione prioritaria al momento è sicuramente quella di affrontare la stagione, ma poi bisognerà decidere anche su questo aspetto. Juric ha fatto un ottimo lavoro nei due anni passati, alzando il livello di tutto. Sul futuro, Vagnati è stato molto chiaro: seguono le sue parole.

Le parole di Vagnati

In merito alla domanda sul contratto di Juric, ha risposto: “Ne abbiamo parlato con il mister prima dell’inizio della stagione, ci siamo detti che non era il momento di parlarne all’inizio della stagione sportiva 2023/2024. Vedremo nei prossimi mesi cosa sarà meglio per tutti, per il mister, per il Torino”. Oltre che dai risultati quindi, dipenderà anche dalla volontà del mister. Se Juric e il suo staff sono motivati e pensano di poter migliorare ancora la squadra, il rinnovo non sarà un problema. Tant’è che lo stesso Juric ha detto, prima di Salernitana-Torino: “Come staff vogliamo fare il salto o restare qui è inutile”.