Il Gallo tornerà allo stadio Olimpico Grande Torino per la seconda volta da avversario, il suo addio al Toro ha diviso i tifosi granata

Sicuramente tra le sfide più suggestive della prossima giornata di campionato c’è Torino-Roma. Entrambe le squadre arriveranno al match di domenica sera dopo aver rimediato una vittoria.

Quella tra la squadra guidata da Ivan Juric e i giallorossi sarà una sfida molto accesa e ad animare ancora di più la partita molto probabilmente sarà il ritorno di Andrea Belotti in quello che, per ben sette lunghi e intensi anni, è stato il suo stadio. Sarà la seconda volta che il Gallo tornerà allo stadio Olimpico Grande Torino. La prima volta è stata lo scorso anno, a inizio aprile. Per Belotti è stata sicuramente pesante, dato che sono partiti fischi, qualche coro contro di lui, ma non solo. Infatti, la Curva Maratona aveva anche esposto uno striscione dove c’era scritto: “Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare”. Insomma non un bel ritorno a Torino sponda granata per Belotti, anche se bisogna dire che al suo ingresso in campo per il riscaldamento qualche timido applauso da parte di pochi affezionati c’è stato. Già dal suo addio Belotti aveva diviso la tifoseria del Toro, tra quelli che si sono sentiti traditi per come ha lasciato il Toro e quelli che invece lo hanno sempre difeso incolpando la società granata per la sua partenza.

Belotti: il primo ritorno nel suo ex stadio lo ha passato in panchina

L’anno scorso tra i giocatori giallorossi, Belotti, è stato anche l’ultimo ad uscire dal tunnel per accomodarsi in panchina. In un clima incandescente e sicuramente non piacevole per il giocatore classe 1993, Mourinho ha poi deciso di non mandare in campo Belotti e così il Gallo ha passato tutta la partita in panchina. Si vedrà se anche domenica sarà così. Molto probabilmente José Mourinho per la sfida contro il Toro in attacco schiererà la coppia formata da Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena o imprevisti, Belotti partirà dalla panchina. Si vedrà che accoglienza riserveranno i tifosi del Toro al numero 11 giallorosso, anche se quasi sicuramente sarà sulla falsa riga di quella che gli hanno riservato lo scorso aprile. O così, o magari totale indifferenza. Staremo a vedere.