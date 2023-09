A pochi giorni da Torino-Roma, è ancora da scoprire se Mergim Vojvoda ce la farà per la sfida contro i giallorossi

Manca sempre meno a Torino-Roma, una sfida tanto importante quanto difficile per i ragazzi di Ivan Juric. I granata avranno di fronte una squadra che sarà reduce dalle fatiche di coppa – questa sera scenderà in campo in Europa League – ma che allo stesso tempo viene da una grande vittoria per 7-0 che ha esaltato giocatori e tifosi. A pochi giorni dalla partita, si alimentano i dubbi di formazione all’interno della testa dell’allenatore croato, che deve fare i conti anche con i problemi fisici di alcuni. Nello scorso turno contro la Salernitana, infatti, erano assenti Zima, Ilic e Vojvoda per problemi differenti. I primi due probabilmente recupereranno per domenica sera, mentre è altamente improbabile la presenza del kosovaro. L’esterno è ai box da una settimana, quando è tornato dagli impegni con la nazionale infortunato a causa di una botta subita nell’ultima gara. C’è bisogno di altri giorni di riposo, prima di poter rientrare in campo.

Ancora Bellanova e Lazaro?

Juric, dunque, quasi certamente riconfermerà le scelte fatte a Salerno, per quanto riguarda le corsie laterali. Si rivedrà Bellanova a destra dopo l’ottima prova contro i campani che lo ha visto protagonista di un assist per Radonjic e di tante cavalcate nella trequarti avversaria. Adesso ci sarà un avversario molto più ostico come Spinazzola, e l’ex Inter dovrà dare continuità alla grande prova di lunedì. Sulla fascia mancina pronto invece Lazaro, presentato nella giornata di mercoledì dal club. L’austriaco ha giocato una buona partita contro la Salernitana, e può anche migliorare se vuole insidiare la titolarità di Vojvoda, che aveva iniziato molto bene la stagione. Quasi sicuramente entrerà di nuovo dalla panchina Soppy, che darà il cambio a uno dei due. Entrambi, infatti, potrebbero sprecare tante energie in una partita difficile come questa, e sarà importante l’ingresso dell’ex Atalanta.