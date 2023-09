Problema per Vojvoda in nazionale, il kosovaro ha subito una botta: adesso è da considerare in dubbio per Salerno

Brutte notizie per il Torino, al termine della sosta per le nazionali. Mergim Vojvoda, infatti, è tornato malconcio dopo le gare giocate con il Kosovo, a causa di una botta subita. Adesso le sue condizioni sono da valutare, ma intanto l’esterno è da considerare in dubbio per la trasferta di Salerno. Una notizia che può quindi mettere in difficoltà Juric nelle scelte, in quanto in caso di assenza confermata l’allenatore non potrebbe contare su tutti e quattro gli esterni a disposizione. Si “riscalda”, dunque, Lazaro, che potrebbe fare il suo esordio da titolare in questa stagione. Esordio che, a questo punto, potrebbe arrivare anche per Soppy, primo sostituto dell’austriaco e di Bellanova.

Le partite in nazionale di Vojvoda

L’esterno kosovaro, dunque, è costretto a fermarsi dopo aver giocato entrambe le partite di qualificazione agli Europei con la maglia del proprio paese. Nella prima sfida contro la Svizzera di Rodriguez, il numero 27 è partito titolare rimanendo in campo tutta la gara, senza evidenziare dei problemi. Anche contro la Romania è poi partito titolare, venendo ammonito e uscendo al minuto 81. Probabile che la sostituzione fosse dovuta a dei problemi fisici, ma dal campo non era stato evidenziato nulla. Giorni di riposo adesso per lui, che spera di poter aiutare i compagni in Campania.