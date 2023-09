Emerge un retroscena di mercato: il Torino, in questa sessione estiva, in porta aveva riprovato Varela, già seguito l’anno prima

A ormai due settimane dal termine della sessione estiva di calciomercato, emerge un retroscena che avrebbe potuto cambiare le sorti del mercato granata. Come raccontato da O Jogo, infatti, il Torino aveva messo gli occhi su Bruno Varela per la porta. Il classe ’94, titolare del Vitoria Guimaraes, avrebbe permesso un salto di qualità alla retroguardia, ma la trattativa non è poi andata in porto a causa delle richieste della società lusitana. Vagnati, a quel punto, ha deciso di mantenere Milinkovic-Savic come primo portiere e puntare su Popa, prelevato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il precedente club. Mossa che, però, almeno in questo momento non ha dato i risultati sperati, dato che il romeno è diventato il terzo nelle gerarchie di Juric e si è infortunato.

Torino-Varela, c’era già stato un tentativo

Non era la prima volta che i granata mettevano gli occhi sul portiere 28enne. Già nella scorsa estate, infatti, l’intenzione di Vagnati era quella di lasciare andare Vanja, per portare sotto la Mole un nuovo numero 1. La prima scelta era proprio il portiere portoghese che però, anche in quel caso, non si è mosso, lasciando di fatto il serbo al proprio posto. Chissà che in futuro non ci si riprovi per una terza volta, dato il forte interesse della società nei suoi confronti.