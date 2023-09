Il Toro è tra le squadre alle quali Candreva ha segnato più gol, Juric dovrà prendere delle precauzioni per non fargli vedere la porta

Dopo la prima sosta per le nazionali, la Serie A è pronta a riprendersi la scena con una serie di partite avvincenti. In primis il derby di Milano, ma tra le sfide che si prevedono più combattute c’è Salernitana-Torino. Tra le statistiche più interessanti che vengono fuori se si analizza la partita tra i campani e gli uomini guidati da Ivan Juric ce n’è una che riguarda nello specifico Antonio Candreva. Il numero 87 della Salernitana vorrà senza alcuna ombra di dubbio essere tra i protagonisti e cercare in tutti i modi possibili e immaginabili di portare la sua squadra alla prima vittoria nel nuovo campionato. Buongiorno e compagni dovranno fare molta attenzione perché, e qui torniamo alla statistica che riguarda Candreva, il Toro è tra le vittime preferite del giocatore classe 1987. Infatti, solo a due squadre Candreva ha fatto più gol rispetto al Toro e sono l’Inter, dove ha militato in passato, squadra alla quale ha segnato 7 reti e all’Udinese. Contro i bianconeri Candreva si è tolto la gioia del gol per ben 6 volte. Invece, sono 5 le reti segnate dal giocatore ex Lazio al Toro. Stesso numero di gol che ha segnato all’Empoli.

Candreva: proprio contro il Toro la prima doppietta in Serie A

Inoltre è doveroso ricordare che proprio contro la squadra torinese Candreva ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A. Era il 19 aprile 2014 e il centrocampista classe 1987 vestiva la maglia della Lazio. Nonostante la doppietta di Candreva quella partita terminò 3-3, ma è sicuramente un match che il numero 87 della Salernitana ricorda molto volentieri. Lunedì pomeriggio tra la squadra di Paulo Sousa e il Toro sarà battaglia. Candreva sa benissimo che contro si troverà una squadra che vorrà dare continuità al successo ottenuto in casa contro il Genoa e di fronte si troverà Vanja Milinkovic-Savic che, come successo sempre contro il Genoa, cercherà di mantenere la porta inviolata. Candreva è avvisato, ma sicuramente non si darà per vinto. Proprio per questo Juric sta cercando di adottare tutte le strategie possibili ed immaginabili per “ingabbiare” Candreva e metterlo in grande difficoltà.