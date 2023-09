La Curva Maratona si ritroverà all’Hiroshima Mon Amour di Via Carlo Bossoli 83, nel pomeriggio di sabato 16 settembre

Sabato 16 settembre la Curva Maratona si riunirà all’Hiroshima Mon Amour per un pomeriggio di festa. L’appuntamento è fissato per le 15:30 e sarà possibile entrare nel locale facendo un’offerta libera: il ricavato dell’evento sarà devoluto a UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini). Alla festa parteciperanno tanti ospiti che hanno preso parte alla storia del Toro, come Natalino Fossati, Pasquale Bruno e Stefano Sorrentino. Inoltre sarà presente un’area street food e uno spazio attrezzato con giochi e gonfiabili per bambini, con l’organizzazione di un torneo al campo del Bacigalupo dalle ore 14:00.