Contro la Salernitana di Sousa Duvan Zapata sarà titolare: il colombiano è già stato decisivo all’Arechi con l’Atalanta

Duvan Zapata, attaccante colombiano classe 1991, ha portato un grande entusiasmo a Torino. Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, la Serie A torna in campo con la quarta giornata. Zapata ha già esordito contro il Genoa e adesso sarà titolare contro la Salernitana. Il numero 91 all’Arechi è già stato decisivo, quando vestiva la maglia dell’Atalanta sotto la guida di Gasperini. Era proprio incredibilmente il 18 settembre del 2021: Salernitana-Atalanta 0-1. Zapata ha giocato 90 minuti e ha segnato la rete decisiva al minuto numero 75. Salernitana-Torino è in programma il 18 settembre alle ore 18:30, esattamente due anni dopo quella partita: è un segno del destino? Sicuramente è quello che tutti si augurano, con il giocatore che durante la presentazione ha dichiarato: “Posso andare in doppia cifra”. C’è grande attesa per la sua partita e le aspettative sono alte. L’attaccante che mancava al Toro è pronto a prendersi la squadra sulle spalle.

Zapata in vantaggio su Sanabria

In vista delle prossime gare, compresa quella di Salerno, Zapata è in vantaggio su Sanabria. Il numero 9 del Toro, dopo l’infortunio a San Siro, è tornato ad allenarsi con il gruppo ma non partirà dall’inizio. Possibile il suo ingresso a gara in corso, magari andando a fare coppia proprio con Zapata. Il gioco di Juric non prevede le due punte, ma può essere una soluzione a gara in corso. La società ha deciso di puntare su una punta centrale, invece che su un trequartista, anche perché nelle cinque amichevoli estive Sanabria e Pellegri hanno fatto 0 gol. Poi il paraguaiano si è fatto male e da lì la decisione di puntare tutto sul bomber colombiano, che la Serie A la conosce molto bene.