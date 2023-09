Verso la gara contro la Salernitana: Vojvoda, dopo tre di fila da titolare, non sarà a disposizione

Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, il Torino si prepara a tornare in campo. Appuntamento a lunedì sera, alle ore 18:30 allo Stadio Arechi di Salerno per Salernitana-Torino. Ivan Juric non potrà contare su Mergim Vojvoda. L’esterno kosovaro infatti si è fermato per infortunio, con gli esami che hanno evidenziato una sofferenza focale del muscolo bicipite femorale sinistro. Questo problema fisico è la conseguenza di una botta presa con la Nazionale e non è una perdita da poco per i granata. Infatti fino al momento il numero 27 ha giocato da titolare contro FeralpiSalò (Coppa Italia), Cagliari, Milan e Genoa. Su 4 partite non ne ha saltata nemmeno una, dimostrandosi uno dei giocatori più in forma del Toro. Adesso, con lui ai box, tocca agli altri.

Lazaro e Soppy scaldano i motori

Con molta probabilità, contro la squadra di Sousa, il titolare sulla sinistra sarà Valentino Lazaro. L’austriaco è tornato in granata in estate ed è subentrato contro Milan e Genoa in campionato, ma Juric può fare affidamento su di lui, che proprio la scorsa stagione rubò il posto da titolare a Vojvoda. Ovviamente si scalda anche Brandon Soppy, volto nuovo del Torino. Il numero 93, arrivato dall’Atalanta, può giocare sia a destra che a sinistra e quindi durante la gara potrebbe entrare al posto o di Lazaro o di Bellanova.