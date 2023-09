Inizia ufficialmente l’attività della prima squadra del Torino Femminile: ne ha parlato in un’intervista il Responsabile Marco Pianotti

Il sogno è realtà. Dopo la nascita ufficiale della prima squadra del Torino Femminile, l’attività partirà domenica 24 settembre. Il percorso inizierà dal Campionato di Eccellenza, con il Responsabile del Settore Femminile Marco Pianotti che ha spiegato come l’obiettivo del Toro sia quello di conquistare le categorie, piuttosto che acquistare titoli. Proprio Pianotti ha rilasciato un’intervista a Torino Channel, esprimendo la sua felicità per la nascita della squadra.

Le parole di Pianotti

“È un progetto che nasce dalla stagione 15/16. Dopo 8 anni concludiamo un percorso di crescita e di sviluppo di un intero settore con la finalizzazione verso una prima squadra. È un progetto di crescita di quanto costruito negli anni. Noi siamo partiti da zero costruendo di volta in volta cercando di ampliare la rosa in seguito e avendo risultati di rilievo. Finalmente abbiamo la possibilità di dare uno sbocco in prima squadra, e di valorizzare. Partenza dal basso? Dobbiamo sudare, le categorie le vogliamo vincere sul campo. È per questo che non abbiamo comprato titoli. Il nostro staff è stato costruito negli anni ed è una struttura che cresce e vuole conquistare i livelli passo per passo crescendo dal punto di vista delle giocatrici e dello staff”.