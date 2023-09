A pochi giorni dalla sfida contro la Roma, il Grande Torino va verso il sold out: ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni

Mancano due giorni a Torino-Roma, ma i tifosi già fremono. Le due vittorie consecutive contro Genoa e Salernitana hanno innalzato e non poco l’entusiasmo della città, che ha risposto in modo molto positivo alla chiamata per la sfida contro i giallorossi. Con la vendita dei biglietti non ancora chiusa, infatti, lo Stadio Olimpico Grande Torino va verso il tutto esaurito. Già poco più di 20.000 biglietti venduti su 25.000, con la Curva Maratona già piena e pronta a una grande festa. La tensione è tanta, e i ragazzi di Juric non vogliono deludere le aspettative del pubblico. Domenica sera, sicuramente, lo stadio sarà una bolgia.