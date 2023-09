Brutto episodio avvenuto nelle audizioni di X Factor: un concorrente ha scritto una canzone con una brutta frase su Superga

Un episodio negativo andato in scena durante le audizioni di X Factor. Il cantautore Enrico Polloni, infatti, si è esibito con una canzone intitolata “70 cammelli”, all’interno della quale era presente una strofa molto brutta. In particolare, il ragazzo ha “dedicato” la canzone alla sua ragazza, paragonandola a Superga, ma in modo dispregiativo. La strofa, infatti, ripeteva: “Sei come Superga, perché sei uno schianto“. Una frase che ha fatto scattare l’imbarazzo in studio, prima che i giudici hanno stoppato il cantante.