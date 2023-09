Il Torino ha messo a disposizione il Primavera Granata Pack: si possono acquistare 4 biglietti in curva Primavera

È arrivato il Primavera Granata Pack. Il Torino mette a disposizione 1.000 mini-abbonamenti per 4 partite di grande fascino, tutte da assistere in Curva Primavera. In particolare, le partite a cui assistere sono Torino-Inter, Torino-Napoli, Torino-Lazio e Torino-Milan. I biglietti possono essere acquistati online o nei punti vendita. Il prezzo è di €79 per gli adulti e di €49 per gli Under 18.