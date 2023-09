La presentazione del georgiano Saba Sazonov, difensore del Torino classe 2002 arrivato da poco dalla Dinamo Minsk

Nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino si tiene la presentazione di Saba Sazonov. Il difensore classe 2002 georgiano, è arrivato al Toro nell’ultimo giorno di mercato dalla Dinamo Minsk e ha preso il numero 15. Di seguito le parole del giocatore.

Le parole di Sazonov

“I primi giorni qua al Torino sono stati molto interessati, ho avuto modo di conoscere meglio la squadra e i giocatori. Giochiamo diversamente rispetto a quello che ero abituato alla Dinamo, mi piace giocare sui duelli, come si gioca qui. Ora devo lavorare sodo e non vedo l’ora di esordire”.

Cosa pensi che serva per diventare titolare?

“La concorrenza è una cosa che ti rende più forte, senza concorrenza non impari. In questa fase devo capire ancora un po’ la tattica, il mister mi aiuta tantissimo. Qui ci sono giocatori forti e affiatati. Siamo una squadra, siamo amici, ma io voglio migliorare e crescere”.

Kvaratskhelia ti ha parlato del calcio italiano?

“Ci conosciamo da molto tempo, ci siamo conosciuti quando giocavamo nel campionato russo. E’ stato uno dei primi giocatori a scrivermi quando sono venuto qua, mi ha parlato molto bene dell’Italia, sia del calcio che fuori. Dopo l’ultima partita ci siamo dati appuntamenti e ci siamo visti”.

Nella difesa a tre preferisci giocare al centro o a destra?

“Posso giocare sia al centro che destra, decide il mister. Io sono pronta a mettermi a disposizione in qualsiasi zona del campo”.

Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione?

“Voglio intanto debuttare e giocare. Poi cercherà di diventare titolare, giocare in Italia era uno dei miei sogni, è un campionato che è una palestra per i difensori e soprattutto con Juric migliorano tanto”.

Perché hai scelto la nazionale georgiana e non quella russa?

“Mia mamma è georgiana, mio papà russo. Per me è stata una scelta complessa ma poi ho scelto la Georgia. Venire in Italia è sempre stato uno dei miei sogni, non vedevo l’ora di venire qua”.

Conoscevi già la storia del Toro? Cosa ti ha spinto ad accettare l’offerta del Torino?

In perfetto italiano: “Noi siamo il Toro”. Poi continua: “Parlavamo da tanto con il direttore per venire, ho fatto poi le mie valutazioni e sono convinto di aver fatto la scelta migliore, è un club storico, con una grande allenatore, una grande società, ci sono giocatori forti e gioca in Serie A. Poi anche la città è molto bella, sono davvero felice di essere qua”.

Come ti trovi a marcare Zapata, Sanabria e Pellegri?

“Gli attaccanti della mia squadra sono molto forti, intelligenti, sono bravi sia tatticamente che tecnicamente. Il livello è certamente più alto qua. Sono contento che Zapata, Sanabria e Pellegri giochino con me e non contro di me”.

Hai la sensazione che Juric sia contento dei tuoi progressi?

“Bisognerebbe chiederlo a Juric. Io qua sto giocando un calcio diverso rispetto a prima, penso che ogni giorno sto migliorando ma per avere una risposta bisogna richiedere a Juric”.

Ti senti già pronto per giocare?

“Ovviamente sì, anche subito. Se serve mi cambio subito ed entro adesso”.