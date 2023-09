Questa mattina Luciano Spalletti si è presentato al Filadelfia per osservare l’allenamento del Torino: occhi su Buongiorno e Ricci

Visita molto gradita questa mattina al Filadelfia. Nel campo di allenamento del Torino, infatti, si è presentato il neo CT della nazionale italiana Luciano Spalletti. Dopo la presenza di ieri alla Continassa per seguire la Juventus, continua dunque il giro di campi del Commissario Tecnico per osservare da vicino alcuni potenziali convocabili. In particolare, Spalletti ha potuto attenzionare Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci. Il primo era già stato convocato da Mancini per la Nations League di giugno, mentre il centrocampista ha terminato da poco il proprio percorso con la nazionale under 21.