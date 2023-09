Dopo gli 0 gol subiti fin qui nelle due partite giocate in casa, il Torino vuole proseguire la striscia anche contro la Roma

Dopo la tre-giorni di coppe europee, torna la Serie A. Questa sera andranno in scena Europa League e Conference League, che tra le italiane vedono impegnate Atalanta, Fiorentina e Roma. Proprio i giallorossi saranno gli avversari del Torino di Juric domenica, alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Non sarà affatto una sfida semplice per Juric e i suoi, soprattutto a giudicare dall’ultima sfida della squadra di Mou, vinta per 7-0 contro un Empoli in grosse difficoltà. Tante però le motivazioni che spingono i granata. Dal cercare la terza vittoria consecutiva al voler risalire la classifica, fino anche a ottenere il terzo clean sheet in casa su altrettante partite. Fin qui, infatti, Buongiorno e compagni non hanno subito neppure un gol davanti ai propri tifosi, e la difficile missione è quella di continuare con questo andamento anche contro la Roma.

Milinkovic-Savic contro Lukaku e Dybala: missione clean sheet

Non sarà però affatto semplice, soprattutto per due fattori. Da un lato la Roma, come detto, è reduce da una super vittoria per 7-0 contro l’Empoli che ha ridato entusiasmo all’ambiente dopo un inizio di stagione molto difficile. Anche in caso di vittoria in Europa League, la squadra potrebbe galvanizzarsi e rendere più complicata la partita alla difesa del Toro. Dall’altro, invece, i giallorossi hanno uno dei tandem d’attacco più forti dell’intera Serie A. Lukaku e Dybala, tra i migliori marcatori della scorsa stagione e ora insieme. Due che in passato hanno fatto molto spesso male al Torino con le maglie di Inter e Juventus. Juric ha avuto una settimana a disposizione per riflettere, più che su come mettere in difficoltà la Roma dal punto di vista offensivo, sul modo di arginare quei due, a cui si aggiungono giocatori del calibro di Spinazzola, Pellegrini, Aouar e Renato Sanches. Sarà complicato, ma con gli Schuurs e Buongiorno visti contro la Salernitana, un Rodriguez attento su entrambe le fasi e Milinkovic-Savic concentrato, il Torino può riuscire nella propria piccola impresa.