Il Toro farà visita alla Cremonese di Giampaolo in occasione della 33a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Il Torino dopo il successo contro il Verona in casa tornerà a competere allo stadio Zini di Cremona per disputare la 33a giornata di campionato.

Per la squadra di D’Aversa sarà un match fondamentale per cercare di centrare il terzo successo consecutivo che permetterebbe ai granata di superare la soglia dei 40 punti in classifica. Dall’altra parte, la Cremonese tenterà di conquistare punti preziosi per tentare di allontanarsi dalla zona retrocessione. L’incontro si terrà domenica 19 aprile alle 12.30, e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen at the end of the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.



