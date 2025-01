Valentino Lazaro del Torino punta il derby. Ai granata servono la sua velocità e i suoi cross per fare gol alla Juve

Si avvicina sempre di più il giorno del derby della Mole. Sabato si gioca Torino-Juventus e non è mai una partita banale. Visti i risultati degli ultimi 20 anni, certamente il Toro è sfavorito sulla carta in una gara che è diventata stregata. Ma il derby rimane sempre il derby e la Juve non è in un buon momento. Paolo Vanoli studia la miglior formazione da schierare dall’inizio. Valentino Lazaro spera di essere titolare. L’austriaco punta il derby. Ai granata servono i suoi cross e la sua velocità per sbloccarsi in zona gol. Il numero 20 scalpita. Dopo la buona prova contro il Parma vuole incidere.

La sua situazione

Situazione particolare quella di Lazaro, da analizzare bene. In estate sono stati presi Pedersen e Lazaro. Uno per giocare a destra al posto di Bellanova e l’altro a sinistra. Ma i due a distanza di mesi non hanno ancora ingranato e convinto. Quindi le prime 13 partite in Serie A del Torino, le ha giocate tutte da titolare Lazaro (tranne Torino-Fiorentina). 4 assist in queste 13 partite. A mani basse uno dei migliori in campo nell’inizio stagione. Poi però accade questo: Torino-Napoli, Genoa-Torino ed Empoli-Torino dalla panchina (subentrato). Torino-Bologna: 90 minuti in panchina. Poi Udinese-Torino di nuovo panchina e subentrato. Contro il Parma, dopo 5 partite, è partito finalmente titolare. Sulla trequarti, nel nuovo 4-2-3-1 di Vanoli a destra. Ha sfiorato l’assist ad Adams e ha sgasato molto in fase offensiva. Poi però al 65′ è uscito per lasciare spazio a Pedersen. Stizzito, ha tirato un calcio ad una bottiglietta. Pedersen poi ha sbagliato una quantità di giocate incredibile. Davvero il Toro può fare a meno di Lazaro, in questo momento?

Le parole di Vanoli

Lazaro, così come Vojvoda, può giocare sia a destra che a sinistra ed è affidabile. Vanoli aveva commentato così il metterlo in panchina: “Quando hai una rosa così sfrutti i giocatori a disposizione. Ho fatto il quinto e so cosa vuol dire, è un ruolo in cui devi avere alternative, fare tutta la fascia non puoi permetterlo sempre quindi è giusto guardare i giocatori a disposizione”. Ma poi le partite di riposo sono diventate 5. Per carità, è sempre entrato in campo nel secondo tempo, ma Pedersen e Sosa non hanno fatto meglio di lui, anzi…