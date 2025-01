Antonio Sanabria dopo aver iniziato due partite di fila in panchina spera di avere spazio nel derby: ma attenzione al mercato

Antonio Sanabria, dopo essere stato un titolare inamovibile per 10 partite dopo l’infortunio di Zapata, nelle ultime due gare di campionato ha giocato appena 7 minuti. Il numero 9 in questa prima parte di campionato ha segnato solamente 2 gol e se vuole convincere Vanoli a concedergli più spazio dovrà velocemente migliorare i suoi numeri. Il numero 9 del Toro ha ancora una possibilità per portare l’ex tecnico del Venezia a ridargli un minutaggio più elevato: il Derby. Infatti il paraguaiano è il solo nella rosa del Toro attuale ad aver segnato 3 volte alla Juve. Sanabria è anche il solo ad aver fatto una doppietta contro i bianconeri. L’ex attaccante del genoa cercherà di raddrizzare la stagione contro la Juve, sperando di ricevere da Vanoli abbastanza spazio per incidere nel Derby della Mole.

Con l’arrivo di una nuova punta Sanabria rischia ancora di più il posto

Il minutaggio di Sanabria dopo l’infortunio di Zapata era aumentato in maniera esponenziale, ma nelle ultime due partite è crollato. Ora nelle gerarchie di Vanoli davanti al paraguaiano ci sono Adams e Karmoh. Il numero 9 cercherà sicuramente di far cambiare idea al tecnico granata ma la sua situazione potrebbe anche peggiorare in caso arrivasse un nuovo attaccante dal mercato invernale. Infatti in questi giorni il Toro sta cercando in ogni modo di portare sotto la Mole un degno sostituto di Zapata. In pole position per questo ruolo è Beto che ha caratteristiche fisiche imponenti e simili a quelle del numero 91 granata. In questo caso, anche per lo sforzo economico che la società compirebbe, Sanabria rischierebbe di scivolare ancora più indietro nelle gerarchie.

Sanabria: a digiuno di gol

Antonio Sanabria ormai non segna da ben 11 gare consecutive (anche se nelle ultime due ha giocato solo 7 minuti). Per lui è un record negativo da quando è arrivato in granata. Infatti prima di questa stagione la striscia di partite senza gol più lunga era di 8 partite. Ora il momento di crisi del Toro si riflette anche su di lui che non sta riuscendo a trovare il gol.