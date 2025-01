Passi in avanti con l’Everton per l’attaccante Portoghese, i due club lavorano per un prestito

Il Torino continua a tenere d’occhio Beto, attaccante portoghese dell’Everton, e negli ultimi giorni sono emersi segnali positivi riguardo alla trattativa. Dopo settimane di contatti e valutazioni, i granata sono riusciti a fare progressi concreti con il club inglese, che detiene i diritti del giocatore. Il nome di Beto è diventato un obiettivo sempre più caldo per il Torino, che sta cercando di rinforzare il reparto offensivo in vista di una stagione che richiede maggiore profondità. E a far sperare i tifosi granata riguardo al buon esito della trattativa è una foto scattata questo pomeriggio dal centravanti all’aeroporto di Manchester mentre si appresta a partire per l’Italia. L’attaccante, dotato di grande fisicità e capacità di fare gol, rappresenta una pedina ideale per il gioco di Paolo Vanoli, ma la trattativa è tutt’altro che semplice.

Everton lo valuta 20 milioni, ma si lavora sul prestito

Il principale ostacolo alla riuscita dell’operazione è la valutazione che l’Everton ha di Beto: 20 milioni di euro. Una cifra che il Torino, non è in grado di sborsare. Per questo motivo, il club granata sta lavorando su un prestito, una soluzione che permetterebbe al Torino di testare il giocatore in Italia prima di impegnarsi in un acquisto definitivo. L’Everton, pur volendo monetizzare dalla cessione di Beto, potrebbe acconsentire a questa formula, anche se sarà necessario trovare un accordo sui dettagli economici e sulle condizioni del prestito.

La speranza di un colpo prima del derby

ll Torino ha urgente bisogno di un attaccante per completare il proprio reparto offensivo, in particolare alla luce delle difficoltà emerse finora in fase realizzativa. Con il derby contro la Juventus che si avvicina rapidamente, ci si aspetta che la trattativa con l’Everton possa entrare nella fase decisiva. L’obiettivo è quello di chiudere l’operazione prima del weekend, permettendo così a Beto di unirsi alla squadra in tempo per prepararsi al meglio per la sfida contro i bianconeri. La dirigenza granata sa quanto sia cruciale rinforzare l’attacco per le prossime settimane e si spera che gli ultimi passi avanti nella trattativa possano concretizzarsi in un acquisto che dia una scossa al reparto offensivo. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la riuscita dell’affare.