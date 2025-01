Calciomercato / Il Torino continua a monitorare il classe 2003 attualmente in forza al Chelsea: era già stato nel mirino

Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, è uno dei giocatori nel mirino del Torino pur non rappresentando al momento la priorità. Cresciuto nel vivaio del Cesena, dopo il fallimento del club il ragazzo ha colto l’occasione ed è passato all’inter. Successivamente è poi stato acquistato dal Chelsea per circa 15 milioni di euro. Ora, il centrocampista è in forza ai Blues, ma il suo nome continua a circolare come obiettivo di mercato, con il Torino che ha messo gli occhi su di lui presentando agli inglesi un’offerta.

Il legame con il Torino e l’interesse di Vagnati

ll Torino monitora Casadei da tempo. Nel 2022, durante le trattative per il trasferimento di Bremer alla squadra nerazzurra (operazione poi sfumata per l’inserimento della Juventus), il Torino aveva ricevuto una proposta da parte dell’Inter che includeva Casadei come contropartita. Quello che è successo dopo è cosa nota: la partenza di Bremer non per Milano ma per l’altra sponda del Po e la trattativa interrotta con Marotta. Vagnati, ha continuato a seguire il ragazzo, considerandolo un obiettivo concreto per il futuro.

Offerta granata e concorrenza in Italia

Attualmente, il Torino ha presentato una prima offerta per acquisire Casadei a titolo definitivo, cercando di intavolare una trattativa con il Chelsea. L’obiettivo del club granata è quello di portare a Torino un talento giovane, che possa dare un valore aggiunto al centrocampo. Tuttavia, non mancano gli ostacoli: la Lazio, infatti, continua a monitorare con interesse il giocatore, rendendo la concorrenza ancora più agguerrita. Il futuro di Casadei, quindi, resta incerto, ma il Torino spera di riuscire a chiudere un’operazione che potrebbe essere molto importante per la propria crescita.