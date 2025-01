Calciomercato Torino / Gli inglesi lo avevano pagato 29 milioni un anno e mezzo fa e ora non vogliono fare sconti sulla cessione

Stanno continuando in questi giorni i contatti tra l’Everton e il Torino per l’affare Beto. I granata hanno individuato nell’attaccante ex Udinese il giusto sostituto per Zapata e l’Everton d’altra parte vuole cedere il suo numero 14 che in Premier non ha convinto per cercare qualche giocatore in grado di risollevare le loro sorti. Il centravanti dal canto suo tornerebbe volentieri in Serie A, in una squadra che gli possa garantire un buon minutaggio.

L’affare però non è così semplice perché c’è distanza sull’accordo economico. I granata infatti cercano di chiudere l’affare con un prestito con diritto di riscatto ma a cifra contenuto mentre la squadra di Liverpool vorrebbe incassare una ventina di milioni dalla sua cessione il prima possibile, che sia a titolo definitivo o legata a un prestito. Anche perché nell’estate del 2023 per acquistarlo dall’Udinese avevano speso 29 milioni. L’accordo è ancora lontano ma i contatti tra le due squadre sono costanti e la società granata sta lavorando per portare l’attaccante sotto la Mole.

Beto: pochissimo spazio in Premier, sarebbe perfetto per il Toro

Beto sarebbe sicuramente disposto a lasciare l’Everton, squadra in cui fino ad ora non ha avuto molto minutaggio: solamente 212 minuti in campo in questa Premier League con un solo gol segnato. In particolare nelle ultime 5 partite di campionato Beto ha giocato appena 32 minuti. Ha infatti guardato dalla panchina la vittoria della sua squadra per 4-0 contro il Wolverhampton e il pareggio per 0-0 contro l’Arsenal. Ha poi giocato 17 minuti contro il Chelsea guadagnandosi un cartellino giallo ed è tornato in panchina nella sfida contro il City pareggiata 1-1. Ha poi giocato 15 minuti contro il Nottingham Forest, partita persa 2-0 dall’Everton. Insomma non una buona stagione per l’ex Udinese, arrivato in Premier League per 25 milioni. Ora è naturale che l’Everton voglia cercare di rientrare almeno in parte dei soldi spesi.

Su Beto anche la Roma

Sull’attaccante dell’Everton però non c’è solamente il Torino, anche la Roma infatti lo ha messo nella lista dei possibili acquisti. Certo è che per la formazione giallorossa potrebbe offrire meno garanzie di titolarità a Beto, anche se sarebbe in grado di offrire più soldi all’Everton. Infatti la squadra della capitale offrirebbe all’ex Udinese solamente un posto come vice di Dovbyk. Mentre i granata concederebbero al giocatore un posto in prima fila almeno fino al rientro di Zapata che però avverrà, verosimilmente, la prossima stagione.