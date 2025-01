C’è ottimismo per la riuscita dell’operazione Casadei: Vagnati vuole chiudere il colpo già in questa settimana

Subito dopo il pareggio contro il Parma e in vista del derby della Mole, in casa Torino l’obiettivo è quello di lavorare intensamente per regalare il prima possibile a Vanoli un colpo di mercato. La sessione invernale si è aperta da ormai 4 giorni e al momento i nomi più caldi sono quelli di Beto e Casadei; e per quanto riguarda quest’ultimo, la volontà della dirigenza granata sarebbe quella di chiudere l’operazione il prima possibile.

Nuovi contatti per Casadei

Le priorità di mercato in casa Torino erano un attaccante e un difensore centrale: se per quanto riguarda la prima punta va avanti la trattativa per Beto, lato difesa al momento non sono stati fatti passi concreti per nessun giocatore. Intanto però Vagnati ha fiutato l’opportunità Casadei, e alle condizioni attuali non vuole farsela scappare. Il centrocampista italiano, ex Inter, non sta trovando molto spazio in questa stagione con il Chelsea, e il club inglese vorrebbe farlo partire per permettergli di avere maggior minutaggio. In questo senso il Toro sta lavorando a un acquisto a titolo definitivo o a un prestito con obbligo di riscatto, ma i Blues vorrebbero mantenere il controllo sul giocatore inserendo una clausola per la recompra. Al momento è questo l’unico ostacolo per la trattativa, ma in casa Torino c’è ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.

Vagnati prova a chiudere

Nelle prossime ore i due club si incontreranno per discutere ancora, con la speranza che il prossimo appuntamento sia quello decisivo per la fumata bianca. Vagnati vuole provare a chiudere già in settimana per far sì che il giocatore sia a disposizione di Vanoli già per il derby, ma in caso non riuscisse sarebbe comodo anche averlo bdalla prossima. L’importante è che arrivi, e il club sta effettuando un pressing importante in questo senso.