Ali Dembelé continua a non trovare spazio con Vanoli: si avvicina la possibilità di partire in prestito

Ali Dembelé continua a non trovare spazio nel Toro di Vanoli. L’esterno destro è infatti bloccato dalla grande concorrenza che c’è in quella zona del campo dove possono giocare Pedersen, Lazaro e anche Vojvoda. Da inizio campionato il francese ha giocato solamente 103 minuti spalmati in 10 presenze, tra campionato e Coppa Italia. Col Parma non è entrato in campo, con l’Udinese aveva giocato appena 7 minuti. Dembelé è stato utilizzato veramente poco da Vanoli ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto prontamente e ha dimostrato di essere affidabile sia come esterno di centrocampo che come difensore centrale. Le sue potenzialità quindi sono evidenti ma il poco spazio concessogli rischia di non avere abbastanza minuti per crescere al meglio. Per questo si fa sempre più concreta la possibilità di un prestito.

Dembelé cerca spazio per esprimersi

Ali Dembelé in estate era rimasto al Toro perché Vanoli, che lo aveva già avuto la scorsa stagione al Venezia, aveva voluto trattenerlo anche ipotizzando un utilizzo di Vojvoda come braccetto di destra. Il kossovaro però ha dimostrato di essere in grado di giocare come esterno e di offrire ottime prestazioni. Questo ovviamente ha fatto perdere sempre più minuti al giovane francese. Ora i granata e il giocatore valutano un prestito per il resto della stagione in una squadra di livello inferiore in modo che possa trovare più spazio e possa crescere per diventare un giorno un giocatore importante per il Toro.

Dembelé come Dellavalle e gli altri giovani granata

Mandare in prestito Dembelé sembra essere la strada giusta per la crescita del giovane, scelta fatta anche per diversi altri giovani granata in estate. Per esempio giocatori usciti dalla Primavera come Dellavalle o Silva che ora si sono affermati nella squadra in cui sono andati in prestito come titolarissimi inamovibili.