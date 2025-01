Calciomercato Torino / Vagnati non ha ancora trovato l’accordo con il Chelsea, la società partenopea sorpassa i granata

Il rinnovo del contratto Davide Vagnati rischia di festeggiarlo nel peggiore dei modi: vedendosi soffiare dalle mani l’affare Cesare Casadei, giocatore che da tempo segue e vorrebbe portare al Torino. Il dt granata non ha ancora trovato l’accordo economico con il Chelsea e il Napoli nelle ultime ore si è inserito nell’affare. Il centrocampista è molto stimato da Antonio Conte, che lo conosce dai tempi in cui allenava l’Inter (Casadei all’epoca giocava nella Primavera nerazzurra) e già in estate la società partenopea aveva provato a prenderlo ma gli inglesi non avevano voluto lasciarlo partire.

Calciomercato Torino: si attende il rilancio per Casadei

Ora che il Chelsea ha invece dato il via libera al giocatore, che sarebbe ben lieto di tornare in Italia, il Napoli è tornato alla carica. La trattativa non è però ancora chiusa, per il Torino ci sono ancora i margini di tornare in corsa e riuscire a chiudere la trattativa ed evitare così quella che sarebbe una vera e propria beffa. Casadei avrebbe le caratteristiche giuste per integrarsi nel gioco di Paolo Vanoli: può fare la mezzala nel 3-5-2 ma anche il trequartista nel 4-2-3-1. Inoltre, essendo un classe 2003 non occuperebbe nessun posto nella lista dei 25 iscritti per il campionato. Ricordiamo che al momento la lista del Torino, per quel che riguarda i calciatori over 22 non cresciuti nel vivaio granata è al completo e per ogni nuovo calciatore tesserato è necessario liberare un posto (nel caso dell’attaccante, che sia Beto o un altro, potrebbe prendere il posto di Duvan Zapata la cui stagione è già conclusa).

Tornando alla trattativa per Casadei, nelle prossime ore si attende la risposta del Torino all’offensiva portata dal Napoli nelle ultime ore. La sessione invernale rischia però di mettersi subito in salita.